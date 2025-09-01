駅で“肘打ち”され、うずくまる私。逃げようとする犯人だったが → 目撃者の『勇気ある行動』に撃沈
通勤ラッシュ時は、駅構内も電車内もたくさんの人でごった返します。そんな中、すれ違いざまに肘打ちをくらわしてくる、とんでもない男性がいて……！？ 今回は筆者の友人が体験したお話をご紹介します。
知らない男性から突然の肘打ち
犯人は駅構内で通りすがりの女性に危害を加える常習者だったそう。本当に怖い体験でしたが、あの時すぐに駆け寄って助けてくれた男性には感謝しかありません。
【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年5月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：オカザキワカコ
ltnコラムニスト：Hinano.N
不動産・金融関係のキャリアから、同ジャンルにまつわるエピソードを取材し、執筆するコラムニストに転身。特に様々な背景を持ち、金融投資をする女性の取材を得意としており、またその分野の女性の美容意識にも関心を持ち、日々インタビューを重ね、記事を執筆中。