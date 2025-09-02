生見愛瑠、プロにお願いしたいこと明かす「毎日インスタ撮れるのにな」【コメントあり】
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が、「プロにお願いしたいこと」を明かした。
【動画】「怖くてできない…」生見愛瑠のコメント
株式会社ココナラのイメージキャラクターに就任した生見は、CM撮影時のインタビューで、同社が「プロが集まるスキルマーケット」であることにちなみ「日常の中で、プロにお願いしたい！と思うこと」と聞かれると、「オフの日もヘアメイクさんみたいに上手にメイクができたら、毎日インスタ撮れるのにな、と思っています」と回答。「オフの日はほぼ（メイクを）しないので、ちゃんとしなきゃなって。（笑）」などと語り、「下まつ毛にワンポイントでつける、つけまつ毛はやってみたいんですが、怖くてできないので教えてもらいたいです」と明かした。
同社は、知識・スキル・経験を売り買いできるスキルマーケット「ココナラスキルマーケット」のほか、「ココナラテック」「ココナラアシスト」などのエージェントサービスを提供する。きょう2日より同社公式YouTubeチャンネル等にて、WEB CMおよび撮影メイキングムービーを公開した。
またイメージキャラクター起用の経緯について、「生見さんはモデル・俳優として幅広い世代から支持を集め、常に前向きに挑戦を続けています。その姿は、『一人ひとりが”自分のストーリー”を生きていく世の中をつくる』というココナラのビジョンとも重なり、スキルや経験を活かして自分らしい挑戦をする出品・購入ユーザーの姿とも合致します。そうした背景から、今回のイメージキャラクターとしての起用を決定しました」と説明した。
●生見愛瑠、コメント
――CM撮影の感想を教えてください。
今回はオフィスの中で言い慣れない言葉を話しながら一連で撮っていく撮影だったんですが、本当にたくさんの方に助けていただいて、温かい現場で救われました。
――ココナラにちなんで、最近頼って良かったな！と思ったエピソードは？
ここ最近ずっと暑いですが、外で撮影する仕事が多いので、ビタミンのサプリに助けられています。毎日飲んでいますね。
――ココナラはプロが集まるスキルマーケットですが、日常の中で、プロにお願いしたい！と思うことがあれば教えてください。
オフの日もヘアメイクさんみたいに上手にメイクができたら、毎日インスタ撮れるのにな、と思っています。 オフの日はほぼ（メイクを）しないので、ちゃんとしなきゃなって。（笑）下まつ毛にワンポイントでつける、つけまつ毛はやってみたいんですが、怖くてできないので教えてもらいたいです。
――9月に入り新学期の季節ですが、新しく始めたいことはありますか？
私は本当にインドアなので、ちょっとオフがあったら海外に行けるような人になりたいです。1人で何もできなくて、いつも友達に全部やってもらっちゃうので、そろそろ今年は自分でやらなきゃなと思っています。
――ココナラを使ってスキルアップ出来るとしたら、どんなことにチャレンジしてみたいですか？
海外に行くのも好きで英語を話せるようになりたいなと思うので、この機会に活用してみたいなと思います。
