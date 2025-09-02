STU48ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡¢Á°ºî½é½µÇä¾åÄ¶¤¨¤Ç1°Ì¡¡3ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»9ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ë¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡STU48¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡×¤¬¡¢9·î2ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Á°ºî¡ÖÃÏÊ¿Àþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Î½é½µÇä¾å11.0ËüËç¤ò¾å²ó¤ë12.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2024Ç¯1·î29ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡Ö·¯¤Ï²¿¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡¢2025Ç¯1·î27ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖÃÏÊ¿Àþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ËÂ³¤¡¢3ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï9ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û½é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¹âÍº¤µ¤ä¤«
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢2´üÀ¸¤Î¹âÍº¤µ¤ä¤«¡Ê¤¿¤«¤ª¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Ì¤´°À®¤À¤«¤é¤³¤½µ±¤¯ÀÄ½Õ¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡ÈÀÄ½Õ¤ÎÄË¤ß¡É¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½Âê¶Ê¡Ö½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡×¤Î¤Û¤«¡¢¹Åç»Ô¤è¤ê¡ÖÊ¿ÏÂÊ¸²½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Î°Ñ¾ü¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëSTU48¤¬ÈïÇú80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤ò¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡×¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤ëSTU48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÃÓÅÄÍµ³Ú¡Ê¤è¤ß¡§¤¤¤±¤À ¤æ¤é¡Ë¤È¡¢±é²Î²Î¼ê¡¦ÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È³Ú¶Ê¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎBGM¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î8ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡ä
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û½é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¹âÍº¤µ¤ä¤«
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢2´üÀ¸¤Î¹âÍº¤µ¤ä¤«¡Ê¤¿¤«¤ª¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Ì¤´°À®¤À¤«¤é¤³¤½µ±¤¯ÀÄ½Õ¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡ÈÀÄ½Õ¤ÎÄË¤ß¡É¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î8ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡ä