Stray Kids¡¢ÄÌ»»7ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì³ÍÆÀ¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡8¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤¬¡¢½é½µ14.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢9·î2ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛStray Kids¡ØKARMA¡ÙTrailer
¡¡¤³¤ì¤Ç4ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»7ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î8ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡ä
