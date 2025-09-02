Stray Kids¡ÖKARMA¡×¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§Í¢ÆþÈ×¡¿2025Ç¯8·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¡¡ÊC¡ËJYP Entertainment

¡¡8¿ÍÁÈÃËÀ­¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤¬¡¢½é½µ14.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢9·î2ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛStray Kids¡ØKARMA¡ÙTrailer

¡¡¤³¤ì¤Ç4ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»7ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î8ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯8·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡ä