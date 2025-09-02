「本当に光栄」絢香の約2年ぶりアルバム『Wonder!』表題曲MVに上白石萌音が出演
シンガーソングライターの絢香が、通算8枚目となるオリジナルアルバム『Wonder!』を3日にリリースする。来年2月にデビュー20周年を迎える絢香にとって、節目を飾る約2年ぶりの新作となる。
【写真】約2年ぶりとなるアルバム『Wonder!』をリリースする絢香
アルバムには、先行配信されていた表題曲「Wonder!」のほか、「ずっとキミと」「Versailles - ベルサイユ -」などを収録し、新曲を含む全11曲を展開。ポップス、R＆B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクなど幅広いジャンルを横断した内容となっている。
表題曲「Wonder!」は、心にある“ときめき”や“ふしぎ”をテーマにした楽曲。音楽プロデューサーのUTAが編曲を手がけ、ゴスペル調のコーラスワークに絢香自身も参加している。ミュージックビデオには俳優で歌手の上白石萌音が出演し、子役の高取青依良も登場。誰もが心に持ちながら忘れがちな“子供の無敵感”を大人が取り戻していく物語が描かれる。
ミュージックビデオは、2日午後9時にYouTubeでプレミア公開される。上白石が目覚める窮屈な部屋から始まり、うさぎやお菓子、花々を散りばめながら遠近法を駆使したセットや、歌詞に登場する「モンスター」の登場シーンなどが見どころ。さらに、絵の具を使って自由に絵を描く場面は台本なしのアドリブで撮影され、2人が心から楽しむ姿が映し出されている。歌手としても活動する上白石がリップシンクを披露する場面では、その表現力の高さが際立っている。
絢香は、12日の千葉公演を皮切りに全国25箇所を巡るツアー『絢香 Wonder! Tour 2025』をスタートさせる。さらに鹿児島、愛媛、東京、大阪では『絢香 Premium Dinner Live 2025 Winter』の開催も予定されている。
■上白石萌音 コメント
絢香さんの楽曲がずっと大好きで、人生で初めて親に買ってもらったJ-POPのCDが絢香さんでしたので、出演のオファーをいただいて本当に光栄でした。「Wonder」という言葉がもともと大好きです。年齢が重なれば重なるほど、自分にとって貴重で大事にしたいなと思う言葉なので、楽曲のタイトルを聞いただけでもすごく胸が高鳴りました。
今回ご一緒した高取青依良ちゃんと、二人でほとんど台本もないまま自由に楽しませてもらいました。衣装も全部汚していいとのことで、自由に絵の具を使ってお絵かきした時間は、私の中で3年ぐらい効力がある魔法のような時間でした。
ぜひ楽曲とのマッチ度合いを楽しんでいただけたらと思います。
■絢香 コメント
萌音ちゃんの魅力がとっても輝いていて、ジャケット写真にも登場してくれた青依良ちゃんも可愛くて、華やかでワクワクに満ちた楽しいMVに仕上がりました。私がこの曲で届けたい“ときめき＝Wonder”がいっぱい詰まっています。
物語の中では、誰もが心の奥に持ちながらも、いつの間にか忘れてしまいがちな“子どもの無敵感”や“無邪気さ”を、大人がもう一度取り戻していく姿が描かれています。
“ときめき＝Wonder”を、一緒に見つけて楽しんでもらえたら嬉しいです。
【写真】約2年ぶりとなるアルバム『Wonder!』をリリースする絢香
アルバムには、先行配信されていた表題曲「Wonder!」のほか、「ずっとキミと」「Versailles - ベルサイユ -」などを収録し、新曲を含む全11曲を展開。ポップス、R＆B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクなど幅広いジャンルを横断した内容となっている。
ミュージックビデオは、2日午後9時にYouTubeでプレミア公開される。上白石が目覚める窮屈な部屋から始まり、うさぎやお菓子、花々を散りばめながら遠近法を駆使したセットや、歌詞に登場する「モンスター」の登場シーンなどが見どころ。さらに、絵の具を使って自由に絵を描く場面は台本なしのアドリブで撮影され、2人が心から楽しむ姿が映し出されている。歌手としても活動する上白石がリップシンクを披露する場面では、その表現力の高さが際立っている。
絢香は、12日の千葉公演を皮切りに全国25箇所を巡るツアー『絢香 Wonder! Tour 2025』をスタートさせる。さらに鹿児島、愛媛、東京、大阪では『絢香 Premium Dinner Live 2025 Winter』の開催も予定されている。
■上白石萌音 コメント
絢香さんの楽曲がずっと大好きで、人生で初めて親に買ってもらったJ-POPのCDが絢香さんでしたので、出演のオファーをいただいて本当に光栄でした。「Wonder」という言葉がもともと大好きです。年齢が重なれば重なるほど、自分にとって貴重で大事にしたいなと思う言葉なので、楽曲のタイトルを聞いただけでもすごく胸が高鳴りました。
今回ご一緒した高取青依良ちゃんと、二人でほとんど台本もないまま自由に楽しませてもらいました。衣装も全部汚していいとのことで、自由に絵の具を使ってお絵かきした時間は、私の中で3年ぐらい効力がある魔法のような時間でした。
ぜひ楽曲とのマッチ度合いを楽しんでいただけたらと思います。
■絢香 コメント
萌音ちゃんの魅力がとっても輝いていて、ジャケット写真にも登場してくれた青依良ちゃんも可愛くて、華やかでワクワクに満ちた楽しいMVに仕上がりました。私がこの曲で届けたい“ときめき＝Wonder”がいっぱい詰まっています。
物語の中では、誰もが心の奥に持ちながらも、いつの間にか忘れてしまいがちな“子どもの無敵感”や“無邪気さ”を、大人がもう一度取り戻していく姿が描かれています。
“ときめき＝Wonder”を、一緒に見つけて楽しんでもらえたら嬉しいです。