白本彩奈、10年ぶりリニューアル「ポッキー」新キャラクター就任 CM撮影で「部活を思い出しました」
俳優の白本彩奈が、10年ぶりにリニューアルした江崎グリコのロングセラー商品「ポッキー」の新イメージキャラクターに就任することが決定した。白本とラップグループのスチャダラパー、ロックバンド・なきごとが出演する新テレビCM「ポッキーの革命編」が5日から放映される。
新CMは、白本が街を歩きながらポッキーをひと口かじり、「ポッキーが変わった？」「いや、変わるわけがない！」「てことは自分が変わった？」と心の中で自問自答するシーンから始まる。そこにスチャダラパーのANI、Bose、SHINCOと、なきごとの水上えみり、岡田安未が登場し、「つまり！時代が変わった！」と声を合わせ、「ポッキーの革命〜♪」と歌い出す展開となる。
撮影現場では、白本が表情だけで演じる難しいカットに挑み、監督からアドバイスを受けながら何度も「表情のダンス」のテイクを重ねた。「驚きを6割にして、その分うれしさを増して」との指示に応えた白本は「何を変えればいいのか迷っちゃって」と照れ笑いしながらも、リクエストどおりの表情を披露。また、食べるシーンでは15本のポッキーを完食しながら多彩なバリエーションを見せ、スタッフからも「かわいい」と声が上がる場面もあった。
全員でポーズを決めるラストシーンは13テイク目で成功。白本は「完成した映像を見るのも楽しみにしています。部活を思い出しました」と充実感たっぷり。さらに「新しくなった『ポッキー』はよりカカオの風味が増してコクが出ている。ずっと大好きだったのでイメージキャラクターを務められること自体が革命的」とアピール。
スチャダラパーは「よくぞ堂々と僕らを使ってくれる時代になった」とコメントし、なきごとの岡田も「部活動を思い出した」と共演を振り返った。ポッキーの赤を基調とした衣装で6人が一体感を見せる映像は、世代を超えて愛されてきたお菓子の新たな一歩を象徴している。
●白本彩奈インタビュー
――「ポッキー」の新CMに出演が決まった時のお気持ちは？
【白本】革命的な驚きでした。うれしい気持ちは結構後から湧き上がってきて、今でも驚きでいっぱいです。
――本日のCM撮影の感想をお聞かせください。
【白本】グラフィックを先に撮影していたので、すでに顔を合わせていたスタッフさんもいましたし、初対面のキャストの皆さんとも仲良く、和やかに撮影を進めることができてとても楽しかったです。
――CMの見どころをお聞かせください。
【白本】新しくなった「ポッキー」が皆さんのもとにも届いていると思いますが、「カラダにやさしく、ココロにおいしく。」というメッセージのとおり、何か甘いものを食べている時はとても幸せな気持ちになると思うので、そういう日常のちょっとした幸せなひと時を大事にしてほしいという私の思いも込めて、今回の撮影に挑みました。コミカルなシーンだけでなく、やさしいシーン、ほっこりするようなシーンもあるので、そのギャップを楽しんでいただけたらいいなと思います。
――撮影で一番印象に残っているシーンは？
【白本】最後に全員でポーズを決めるシーンです。皆さんと息を合わせて、音楽と合わせてカッコ良く、キレのあるアクションを決めるのが難しかったのですが、CMで流れているカットは奇跡の1回なので、完成した映像を見るのも楽しみにしています。成功した時、スタッフの皆さんの歓声を聞いて、部活を思い出しましたね。「ポッキー」のイメージカラーといえば、情熱の赤だと思いますが、本番中はメラメラと心に火がついて、みんなで「もう1回行こう！」みたいに進めていく感じは、部活のノリに近かったような気がします。
――新しくなった「ポッキー」を召し上がった感想をお聞かせください。
【白本】ずっと前から「ポッキー」をたくさん食べていますが、よりカカオの風味が増して、コクが出たような気がします。チョコレートの香りとか、いい苦みが出ていて、より楽しめるようなひと口になっています。
――「ポッキーの革命」にちなんで、最近身の回りで起こった革命的な出来事は？
【白本】私自身、本当に「ポッキー」が大好きなので、こうしてイメージキャラクターを務められることが、何より革命的な出来事です。
――今回、カラダにやさしく、ココロにおいしく、ますます誰かとシェアしたくなる「ポッキー」ヘと変わりますが、今後どんな場面で「ポッキー」をシェアしたいですか？
【白本】今回のCM撮影のように、みんなで一致団結して一つのものを作るという現場が多いので、大勢の皆さんが集まって、ひと休みする時間に「ポッキー」を楽しめたらいいなぁと。実際に今回の休憩中、皆さんと一つの袋をシェアしている時も、なんかいいなと感じたので、これからもほかキャストやスタッフの皆さんと「ポッキー」をシェアしていきたいなと思います。
――CMでは新しくなった「ポッキー」に驚き、心の中で「自分が変わったのか？」と疑問を抱くシーンがありましたが、最近不思議に思ったこと、疑問に感じたことを教えてください。
【白本】最近「ポッキー」を家で食べていた時に思ったのですが、「ポッキー」っていつも気づいたらなくなっていて、もう1本も残っていないんですよ（笑）。食べているのに、食べていないような感覚になるというか。すぐなくなっちゃうので、何が起こっているのかなと思います。
