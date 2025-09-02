ÇòËÜºÌÆà¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö³×Ì¿Åª¤Ê¶Ã¤¡×¿·CM¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ»ÑÈäÏª
½÷Í¥ÇòËÜºÌÆà¡Ê23¡Ë¤¬¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼²Û»Ò¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Î¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é60Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¶ËºÙ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇòËÜ¤Ï¡¢¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î³×Ì¿¡×ÊÓ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ý¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉ½¾ð¡¢»ÅÁð¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢½ªÎ»»þ¤Ë¤ÏÁ´Éô¤Ç15ËÜ¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤ò¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥¡¼¤ÎCM½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡Ö³×Ì¿Åª¤Ê¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï·ë¹½¸å¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»£±Æ¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²»³Ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢CM¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï´ñÀ×¤Î1²ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®¸ù¤·¤¿»þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Éô³è¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾ðÇ®¤ÎÀÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ï¥á¥é¥á¥é¤È¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¤â¤¦1²ó¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï¡¢Éô³è¤Î¥Î¥ê¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¥³¥¯¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤¤¶ì¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£