¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÉâµ¤¤Ë¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Áê¼ê¤ÎÉâµ¤¤Ë¤Ï¡Ö»ä¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢½÷Í¥¡¦Ê¿Í´Æà¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼½Ð±é¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö²áµî¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éâµ¤¤Î·Ð¸³¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢½÷Í¥¡¦Ê¿Í´Æà¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼½Ð±é¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö²áµî¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éâµ¤¤Î·Ð¸³¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£