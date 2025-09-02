±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤Î´Ú¹ñÀÒ£³£°ºÐ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡ÄÀ¤ÅÄÃ«¤ÎÏ©¾å¤Ç£´£°ºÐ½÷ÀÀÚ¤é¤ì»àË´
¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À¤¬ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï£²Æü¡¢½÷À¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£°¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±Æü¸á¸å£±»þÈ¾º¢¡¢Æ±¶èÌîÂô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Æ±¹ñÀÒ¤Î¹Á¶è¼Ç±º¡¢¼«±Ä¶È¥Ð¥ó¡¦¥¸¡¦¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£Ä´¤Ù¤ËÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î£²£³Æü¤Ë¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍèÆü¡£»ö·ï¸å¤ËÆ¨Áö¤·¡¢ÂçÅÄ¶è¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÁÜºº°÷¤Ë¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£µ¢¹ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±Ä£»°ÅÄ½ð¤Î¸òÈÖ¤Ë¤ÏÆ±£²£¹Æü¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡Ö´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿¸òºÝÁê¼ê¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ»ä¤Î¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢½ð°÷¤¬¥Ð¥ó¤µ¤óÂð¤òË¬¤ì¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¸ýÆ¬¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍâ£³£°Æü¤Ë¥Ð¥ó¤µ¤óÂð¤òºÆË¬¡£´ÉÍý¿Í¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢½ð°÷¤¬ÀéÍÕ¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤·¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ïº£¸å¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò»ÊË¡²òË¶¤·¡¢¾Ü¤·¤¤»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤«¤éËÌÅì¤ËÌó£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£