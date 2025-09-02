◇オランダ1部 フェイエノールト4ー0スパルタ（2025年8月31日）

米国遠征を控えた日本代表が31日、欧州各地で躍動した。フェイエノールトのFW上田綺世（27）が4―0で快勝したスパルタ戦で開幕3戦連発弾を含む2得点と活躍。DF長友ら国内組6選手は1日に日本を出発した。

磨き上げてきたストライカーとしての能力を発揮した。上田がスパルタとのロッテルダム・ダービーで開幕3戦連発弾を含む2得点。今季4得点と量産態勢に入り「自分がいろんなところにこだわってきたことが数字につながっている」と胸を張った。

1―0の後半3分にDFを背負いながらパスを受けて前を向き、最後は倒れ込みながら右足でGKより先にボールに触った。フォルクスクラント紙で「柔道の技に似ている」と表現された粘り強い一撃でたくましさを見せつけ、同20分には「特に今季は狙っている」というこぼれ球に抜け目なく反応。嗅覚を発揮し、開幕3連勝で名門を首位浮上に導いた。

過去2季は定位置確保に苦しみ、初の開幕スタメンを射止めた今季も、欧州CL予選敗退で批判にさらされた。地元メディアでは新FW獲得の必要性が報じられてきたが、雑音を封じるパフォーマンス。オランダ代表で歴代最多得点を誇るファンペルシー監督からも「自信がいい影響を与えている。攻撃では多彩な走りを見せ、スペースがない時はうまく体を使う」と称えられた。

「試合の中で、どうやったら点を取れるのかを常に考えている」と上田。日本代表では守備陣に負傷者が続出しているものの、クラブでの活躍を弾みに自ら攻撃陣、そしてチームを引っ張っていく。