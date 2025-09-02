¿ØÆâÃÒÂ§¡¢ÊÙ¶¯¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê51ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤òÊç¤ë¡Ö¤»¤¤é¤é¥Ü¥¤¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¿ØÆâ¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡© Ãæ³ØÀ¸¤È¤«¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤â¡Ö»×¤¦¡×¤Èð÷¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê´ù¤Ë¸þ¤«¤¦ÊÙ¶¯¤ò¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿ØÆâ¤Ë¡¢»°¾å¿¿Æà¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢¿ô³Ø¤È¤«Á´Á³»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿ÁÒÅÄÂçÀ¿¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
