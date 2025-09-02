日本代表、ドイツ古豪移籍の25歳DFを追加招集！４日前にブンデスリーガで鮮烈デビュー
日本サッカー協会は９月２日、メキシコ代表とアメリカ代表との国際親善試合に臨む日本代表に、ブレーメンのDF菅原由勢を追加招集すると発表した。
前日には、アビスパ福岡のDF安藤智哉が怪我のため不参加となり、代替選手が注目されていた。
今夏にイングランド２部のサウサンプトンから、ドイツの古豪ブレーメンへ移籍した25歳の右SBは今年３月以来の代表復帰。ブンデスリーガのデビュー戦となった30日のレバークーゼン戦では、鮮烈なパフォーマンスを見せていただけに、代表での活躍も期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「W杯に出たくないのか？」「バカげている」インドネシア代表に辛辣批判！アジア予選PO直前の相手は格下すぎる“172位”「韓国人監督を追放して三流に転落した」
