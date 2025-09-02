TBS NEWS DIG Powered by JNN

ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íøµ­Ç°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤Îµ­Ç°¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤­¤Î¤¦ÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤­¤ÇÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÖÃÁ±É±³°Áê¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¶âÁí½ñµ­¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡ÖÅÞ¤Î´´Éô¤é¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤ò¾è¤»¤¿ÀìÍÑÎó¼Ö¤¬¤­¤Î¤¦¸á¸å¡¢Ê¿¾í¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ËÌµþ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÆ°Ãæ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÁí½ñµ­¤ÎË¬Ãæ¤Ï¤ª¤è¤½6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦ËÌµþ¤ËÃå¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¶âÁí½ñµ­¤Ï¡¢¤¢¤¹¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£