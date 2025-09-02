ÆüËÜÂåÉ½¤¬¿û¸¶Í³Àª¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡ª¡¡¼éÈ÷¿Ø¤ËÉé½ý¼ÔÂ³½Ð¡ÄÄ¾Á°¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼
ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç¥á¥¥·¥³¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î1Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ì¡¼¥á¥óDF¿û¸¶Í³Àª¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3·î°ÊÍè¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡25ºÐ¤Î¿û¸¶¤Ï8·î26Æü¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë1Ç¯´Ö¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£Æ±30Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¡¦¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¡£DF¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¹À¼ù¤ä°ËÆ£ÍÎµ±¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤é¤¬Éé½ýÃæ¡£7·î¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢ÁÈ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°ÂÆ£¤â¡¢Ä¾Á°¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÉé½ý¤·¡¢8·î31Æü¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤âMF¼éÅÄ±ÑÀµ¤äÅÄÃæÊË¤¬¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¤Ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¡¢Æ±9Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë