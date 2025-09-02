「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（３１日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（２７）が先発し、７回を４安打１０奪三振無四球で１失点に抑える好投を演じた。リリーフが打たれて１２勝目は逃したが、九回サヨナラ勝ちでの連敗ストップに貢献した。２位パドレスが敗れたため、地区優勝マジックは２つ減って「２３」となった。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、初回に右前打を放ち、先制点を呼び込んだ。

思い通りにボールを操り、打者を手玉に取った。由伸は最速９７・７マイル（約１５７キロ）の直球と多彩な変化球のコンビネーションがさえて、メジャー自己最多に並ぶ１０奪三振で７回１失点。２番手のスコットが同点３ランを浴びて勝ち星は消えたが、無四球で終えた充実の９８球に「いい投球ができて良かった。いろんな部分がうまくいった」と声を弾ませた。

勝負どころで抜群の制球力が光った。四回。１点をかえされ、なお２死一、三塁。６番ロックリアをカーブ、スライダーで追い込むと、最後は膝元へのスプリットで空を切らせ、３球三振に仕留めた。「いろんな球、コースを使いながら投げられた。最近は明確にこれだという感覚が出ている」とシーズン終盤を迎え、手応えを深めている。

好投の裏には３試合連続でバッテリーを組んだラッシングの存在があった。「全力でサポートしてくれるし、フォームの面もアドバイスをくれる。すごく頭もいいし、熱い男」と賛辞を連ね、「すごく助かっている。頼りにしている」と、２４歳の新人捕手に全幅の信頼を寄せた。

九回に代打スミスのサヨナラ弾が飛び出し、連敗を２でストップ。劇的な勝利に貢献した右腕をロバーツ監督も「彼の才能を考えれば、これが基準になるべきだ」と絶賛した。地区優勝マジックは２つ減って「２３」。由伸は「四球がないのは調子がいい証拠。続けていけるように頑張りたい」と頼もしく言い切った。