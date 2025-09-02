俳優の山田裕貴（34）が1日深夜放送の、ニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1時）に出演。実父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利さんが、8月16日に60歳で亡くなったことに触れた。

「8月16日の深夜ですね、山田和利が亡くなりまして、永眠致しました。父がその日に亡くなっちゃいまして」と報告。「山田裕貴のオールナイトニッポン」では、昨年8月に、和利さんも含め一家で番組に出演したことを「本当に僕はいい思い出になったんですよ」と振り返った。。その上で「それはなんでかというと、4年ぐらい前からがんを患いまして、父は。公表してなかったというか、仲間内の方にも言ってなかったんですね。マネジャーさんとかに『親父が危ないときは駆けつけたいので』みたいなことあるとか、マネジャーさんに言ってたし、仲良しといってもごく限られた少数の人にしか言ってなかったんですけど。父親は中日ドラゴンズと広島カープに所属していたプロ野球選手だったこともありまして、親父は誰にもあいさつしないまま、行っていいものなのか、と。結果そうなっちゃたんですけど、これは僕は家族として、球団関係者の皆さまや、OBの皆さまや、父を応援してくれたファンの皆さまにも、あいさつをせなあかんと。亡くなってからの報告にはなっちゃったけど、こういう理由で、ということをちゃんと伝えな、ということでSNSに書かせてもらった」と明かした。さらに「いろんな球団の方からとか、それこそ山本昌さんもXでポストしてくださってました、同期だったので、寮も同じだったということで、こういう人たちに親父は言わなくて良かったのか、という。もちろん難しいけど、本人の気持ちは。だけどこれはごあいさつせなあかん、ということで発表させてもらった。皆さまへの感謝と、こういう発表になってしまったおわび」と続けた。

山田はまた、「2021年かな、4年前となると。父ががんを患う前に、（日経トレンディ選出の）『今年の顔』を僕が取った日があったんですよ。そういう賞をもらうのが初めてで、僕にとってものすごく喜ばしい日だったんですけど、その日に親父から電話が。あんまり電話かかってこないし、何かあったんだなということで、賞の合間かな、昼ご飯の休憩ぐらいの時に取って、「こんな日に、おまえが『今年の顔』なんか取った日にこんな報告で申し訳ないんだが、プロ野球の世界を退かなきゃいけなくなった』というのを、その時に聞きまして。おお、そうか、ってなったんですよ。コーチの任を下りなきゃいけなくなった、プロ野球の世界からいなくならなきゃいけなくなった、というのを聞きまして。そうか、そうだよな、そうだった、そうだった、この世界はそういう厳しい世界だった、と。プロ野球の世界はそういう世界だった。自分ももちろんそうなったら、撮影とか映画の作品とかの仕事がなかったらそうなるわけで。オレは『今年の顔』を取りながらも、なんかその日に、オレが頑張っていかなきゃいかんな、みたいな、託された感があったんですよ。親父は不本意だったと思うけど、その日にすごい、オレ、ヤバイ、頑張んないと、と思ったんですよね」と回想。和利さんについて「そこで緊張の糸が解けたのか。オレはそう思ったんですよね。今まで超タフで、選手時代、ケガとかあって両ひざをケガして、選手はしりぞいてコーチを中日ドラゴンズでも広島カープでもやらせてもらったんですけど、まあバクバク食べるわ、元気な人だったんですけど、たぶん、その野球が、ずっと続けてきた野球の任が、肩の荷がおりたのか、初めて病院に検査しにったら、がんが見つかった。その時に余命半年か1年と言われてたんですよ。そこから4年、本当によく頑張ったと思うんです」と振り返った。

さらに「僕も4回ぐらい覚悟させられていたんですよ。1回は『余命半年や1年』となったから、車の中で男2人で、どこか行った帰りに『こういう状況だから、おかんのこと頼むな』みたいな。そこからもう1回、今度は電話で、みたいな。覚悟は何回か、なんとなくできて、自分の中ではしっかりしてたと思ってたんですけど。だから、こんなこといっちゃあれですけど、思い出を作りたかったんです、僕はこのラジオで」と、家族が登場した放送の真意を語った。

和利さんの訃報は裕貴が26日、自身のX（旧ツイッター）で公表。和利さんはがんを患い闘病していたが、本人の遺志で公表しておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったという。

和利さんは愛知県出身で東邦（愛知）から83年のドラフト4位で中日に入団し、91年に広島移籍。バイプレーヤーとして活躍し、実働8年間で出場366試合、打率2割6分2厘、22本塁打、102打点。現役引退後は両球団でコーチを務め、最近では21年まで広島の2軍コーチを務めていた。

裕貴自身もプロ野球選手を目指していた時期があり、中学時代は硬式野球のクラブチームでプレー。チームでは補欠選手だったというが「いつか父親のようになりたいと思ってました」と、背中を追っていたことを明かしていた。