ヤクルトの高津臣吾監督（56）が今季限りで退任し、池山隆寛2軍監督（59）の昇格が最有力であることが1日、分かった。高津監督は21年に日本一に導き、22年にリーグ連覇を達成。だが23年から2年連続で5位に低迷し、今季も最下位で8月31日に優勝の可能性が完全消滅した。球団はフロントを含めた組織改革に乗り出す方針で小川淳司GM（68）も今年限りで退任する。後任は青木宣親GM特別補佐（43）が務める。

3年連続のV逸で今季限りの退任が決まった高津監督について、都内の球団事務所で取材に応じた林田哲哉球団社長は「優勝がなくなったのは残念。その後のことは今のところ何もない」と語るにとどまったが「今年の契約条件としては“優勝を狙いましょうね”というのが、いつも言っていること」とも話した。

高津監督は就任2年目の21年に20年ぶりの日本一に導いた。22年もリーグ連覇を達成したが、23年以降は低迷。今季は優勝が絶対条件と厳命され、1年契約で続投した。しかし、村上ら主力の離脱が相次いだことが響いて43勝66敗6分けの最下位に沈んでおり、球団は現体制に一区切りをつける方針を固めた。

既に後任の人選にも入っており、池山2軍監督が最有力候補に挙がっている。現役時代は「ブンブン丸」の愛称で親しまれ、強打の内野手として活躍。現役引退後はヤクルト、楽天でコーチとして指導経験を積み、20年からヤクルトで2軍監督を務めている。チーム事情や選手の特徴も熟知している点は大きな魅力だ。外部招へいも検討され、OBでDeNA監督を務めたアレックス・ラミレス氏の名前も浮上している。

現場トップの交代と重なるように編成トップも交代する。小川GMは19年に2度目の監督を退き、20年から就任。同じく同年から指揮を執った高津監督と二人三脚でチームの強化に尽力してきた。任期満了で退任するが今年いっぱいまで職務を全うし、ドラフトや来季の補強にも携わる。

後任は昨季限りで現役を引退し、今年1月からGM特別補佐を務めている青木氏だ。球団幹部は「今年はGM特別補佐というポジションで経験を積んでもらった。そのままGM職を担ってもらうのが自然な流れ」との考えを示しており、シーズン終了後にも正式に就任を要請する方針だ。

青木氏は小川GMのサポートを受けながら編成部門のさまざまな業務を担当。7月には元阪神でフィリーズ傘下マイナーから自由契約になった青柳の獲得に尽力した。昨季まで現役だっただけにチーム事情に精通し、選手からの人望も厚い。日米通算2730安打を放った「ミスタースワローズ」がヤクルト再建の旗手となる。

◇青木 宣親（あおき・のりちか）1982年（昭57）1月5日生まれ、宮崎県出身の43歳。日向から早大を経て03年ドラフト4巡目でヤクルト入団。タイトルは新人王、首位打者3度、盗塁王1度など。ブルワーズなど大リーグでもプレーし日米通算2730安打。NPB通算成績は1724試合で打率・313、145本塁打、667打点、177盗塁。今年からGM特別補佐。

◇池山 隆寛（いけやま・たかひろ）1965年（昭40）12月17日生まれ、兵庫県出身の59歳。市尼崎から83年ドラフト2位でヤクルト入団。ベストナイン5度、ゴールデングラブ賞1度。通算成績は1784試合で打率・262、304本塁打、898打点、108盗塁。楽天チーフコーチなどを経て20年からヤクルト2軍監督。

◇高津 臣吾（たかつ・しんご）1968年（昭43）11月25日生まれ、広島県出身の56歳。広島工から亜大を経て90年ドラフト3位でヤクルト入団。ホワイトソックスや韓国、台湾球界でもプレーした。NPBでの通算成績は598試合で36勝46敗286セーブ、防御率3.20。最優秀救援投手賞4度。20年からヤクルト監督。

◇小川 淳司（おがわ・じゅんじ）1957年（昭32）8月30日生まれ、千葉県出身の68歳。習志野3年夏の甲子園で全国制覇。中大から河合楽器を経て81年ドラフト4位でヤクルト入団。現役時代の通算成績は940試合で打率.236、66本塁打、195打点、13盗塁。11〜14、18、19年にヤクルト監督。20年からGMを務める。