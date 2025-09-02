SNS¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ»àµî¡É¤Î±½¡¢ËÜ¿Í¤¬ÈÝÄê¡Ö¥´¥ë¥ÕºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê79ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»àµî¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
8·î29Æü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2Æü´Ö¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö#WhereIsTrump¡Ê¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤É¤³¡©¡Ë¡×¤ä¡Ö#TrumpDied¡Ê¥È¥é¥ó¥×»àµî¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ôÀé·ï¤â¤ÎÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥Ç¥ó»á¡Ê62ºÐ¡Ë¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥Ç¥ó¤È¥´¥ë¥Õ¡¢ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ç¡¢¿ÍÊÁ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤¿¡£
Àè½µËö¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¸ø¼°¤ÎÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÌ¾ï¤Ï²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»àË´Àâ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î27Æü¤Ë¤ÏJ¡¦D¡¦¥ô¥¡¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢USA¥È¥¥¥Ç¥¤»æ¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¶²¤í¤·¤¤Èá·à¡×¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Ì³¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
