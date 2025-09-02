±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×2025Ç¯¼Â¼Ì1°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÆóµÜÏÂÌé¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢¤¹¤²¤§¤§¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢¤¹¤²¤§¤§¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¡ßÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¡¢8·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷67.1Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ9.5²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±ºî¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡È°ÛÊÑ¡Éµé¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î12Æü¤è¤êMX4D¡¦4DX¡¦SCREENX¡¦ULTRA 4DX¡¦Dolby Cinema¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤¿¡£
ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¡ßÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¡¢8·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷67.1Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ9.5²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±ºî¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡È°ÛÊÑ¡Éµé¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î12Æü¤è¤êMX4D¡¦4DX¡¦SCREENX¡¦ULTRA 4DX¡¦Dolby Cinema¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤¿¡£