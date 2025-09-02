俳優の山田裕貴（34）が1日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。8月26日に、父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利（やまだ・かずとし）さんが亡くなったことを公表して以降初の放送となった。

冒頭、山田は「今日のメールテーマはこれだ！友情応援！」と元気いっぱいの声で伝えた。その後、応援ソングに合わせて、大声で「またまた応援だー！先々週とー、同じテーマでお送りするけど、ちょっとだけ違ーう」とし「かっ飛ばせーやまちゃん！やまちゃん！やまちゃん！打ってけーホームラン〜」と叫ぶなど、悲しみやショックを見せることはなかった。

和利さんは60歳、愛知県出身。山田は自身のSNSで、16日に死去していたことを明かした。葬儀は近親者のみで行った。

約4年前にがんと診断され、闘病していたという。故人の遺志で公にしていなかったが、2021年11月に2軍内野守備走塁コーチを務めていた広島を退団していた。文末に「親族代表」と記した山田は、和利さんの写真を添えて「生前にいただいたご厚情に、あらためて深く感謝申し上げます」とつづった。

和利さんは100メートル11秒6の俊足を買われ、83年ドラフト4位で中日入団。続く5位で同期入団したのは、50歳まで現役を続け、通算219勝をマークした山本昌氏（60）。1軍に定着できない日々が続いたが、内外野をこなすユーティリティープレーヤーとして活躍。88年にはチームトップの三塁打4本と10盗塁を記録し、同年のリーグ優勝に貢献した。91年に移籍した広島では強打者へのモデルチェンジを果たし、95年には打率・270、12本塁打、53打点と活躍した。

96年に中日復帰も、故障により現役引退。その後指導者に転身し、中日や広島でコーチを歴任。内野守備や打撃、走塁コーチを務め、両球団でフロント入りも果たした。野球とともに歩み続けた人生に、山田は「私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです」と感謝していた。