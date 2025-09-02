ドバイ・マクトゥーム・ソーラーパーク第４期太陽熱・太陽光総合発電プロジェクト。（ドバイ＝新華社配信）

【新華社天津9月2日】ウズベキスタンの工業都市ナボイから南西約16キロに位置する荒野で、300メガワット級太陽光発電所と75メガワット時のエネルギー貯蔵施設の建設が始まろうとしている。

プロジェクトは、中国天津市に拠点を置くクリーンエネルギーサービス企業、中材節能が投資と開発を手がける。孟慶林（もう・けいりん）董事長は、プロジェクトが稼働すると地元の工業企業の電力不足を効果的に緩和し、生産コストの大幅な削減につながると強調。「毎年、標準炭換算で約21万2300トンの石炭消費を節約し、二酸化炭素（CO2）の排出量を約57万8千トン削減でき、地域に大きな経済的、社会的効果をもたらす」と紹介した。

これは上海協力機構（SCO）関係国が手を携えてエネルギー構造の転換を推進する姿の縮図と言える。世界最大のクリーンエネルギー市場である中国の2024年の投資額は6250億ドル（1ドル＝約147円）に達し、世界の3分の1を占めた。新エネルギー車（NEV）の生産・販売台数、太陽光・風力発電の設備容量などの指標は、10年連続で世界トップを維持し、中国とSCO関係国がエネルギー分野で協力を深めるための土台を提供している。

ここ数年、太陽光発電や風力発電、水力発電ユニットなどの分野で、中国と他のSCO関係国の協力は大きく進展した。中国はこれらの国々のプロジェクトに投資し、設備と技術を提供するほか、現地の人材育成にも力を入れている。

ドバイで昨年2月、敷地面積44平方キロのマクトゥーム・ソーラーパーク第4期太陽熱・太陽光総合発電プロジェクトが系統接続し、商業運転を開始した。中国とアラブ首長国連邦（UAE）の「グリーンシルクロード」共同建設における重点協力事業であり、現地の32万世帯に安定したグリーン電力を供給し、年間160万トン以上のCO2排出量の削減につながった。

中国の発電所建設大手、中国能源建設集団傘下の天津電力建設は、同プロジェクトの建設に参加した。ピーク時には、8千人を超える現地従業員が同時に作業をした。現地の施工マネジャー、フェデリコさんは「中国企業が関わるプロジェクトの建設に参加して数年になるが、中国の同僚たちの親しみやすさと専門性を強く感じる。中国のチームは経験豊富で、互いに学び合いながら成長を続けている」と語った。

中国が協力する新エネルギープロジェクトがSCO関係国で相次ぎ実施される中、プロジェクトに携わる現地スタッフも徐々に自国の新エネルギー技術人材として成長している。

エネルギー協力は、SCOの枠組みにおける優先的な協力分野の一つに位置付けられる。2024年末時点で、SCO関係国の再生可能エネルギーの発電設備容量は23億1千万キロワットとなり、世界のおよそ半数を占める。24年のSCO関係国の再生可能エネルギーの新規設備容量は4億2千万キロワット、うち3億7千万キロワット以上が中国の増設分だった。（記者/梁姊）