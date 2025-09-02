◇ナ・リーグ ドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が8月31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回4安打1失点、メジャー自己最多タイで今季3度目の2桁10奪三振の好投を見せた。12勝目は手にできなかったが、サヨナラ勝利での連敗ストップに貢献し優勝マジックは23。ポストシーズンに向けてエースの風格を漂わせた。

最大のピンチでギアを上げた。1点を失い、なおも2死一、三塁のピンチだった4回。山本が高い能力を見せつけた。右打者のロックリアに対し初球カーブ、2球目はスライダーで簡単に追い込んだ。3球目は膝元へのスプリットで空振り三振。今季3度目でメジャー自己最多タイの10三振を奪う7回1失点の好投だった。

「いろんな球、コースを使いながら投げられた。最近は明確にこれだという感覚が出てきて、ピッチングのどの面もいい方向に向かっている」

最速157キロの直球に加え、変化球も抜群だった。7回を投げ終えて4―1で勝利投手の権利は手にしていたが、8回に2番手のスコットが同点3ランを被弾。12勝目は手にできなかったが、9回に代打スミスが17号ソロを放ちサヨナラ勝利につながった。2連敗の嫌な流れだったチームを救う快投。デーブ・ロバーツ監督も「今日はストライク先行ができていた。必要な場面で三振を奪えていた。由伸の才能を考えれば、これが本来の投球だ」と称賛した投球だった。

8月を白星で締めて、地区2位のパドレスとは2ゲーム差。ポストシーズンへ向けて優勝争いが激化する9月に、エースの投球で勢いをつけた。メジャー1年目だった昨年は、ワールドシリーズでの1勝も含めて、ポストシーズン4試合で2勝0敗、防御率3・86と安定した投球で世界一に貢献。今年もエースとして期待がかかる秋の戦いへ向けて、チームにとっても頼もしい姿だった。

10三振を奪う一方で無四球と7回を98球でまとめた。「思い切り投げた中で四球がないのは調子がいい証拠。続けていけるように頑張りたい」と山本。勝負の9月へ、自信を深めた好投だった。（奥田 秀樹通信員）