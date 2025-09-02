強くて、脆い。矛盾しているようでも成立するのが、家族の絆だ。絆を支えているのは人間であり、誰かが我慢していると、ある日突然限界を迎えて崩れてしまうこともある。『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）第9話では、そんな強くて脆い家族の絆を維持するために大切なことが描かれた。

13歳の少女・柊果（畠桜子）が「私を保護してください」と自ら浜瀬市児童相談所にやってくる。柊果は、先天性の疾患で歩行に障害がある姉・菫玲（今野百々菜）を持つ「きょうだい児」だった。

きょうだい児とは、重い病気や障害を持つ兄弟や姉妹がいる子どものこと。ここ数年で急速に広まった言葉で、そこにはエンタメ作品の影響もある。

例えば、2024年10月期に放送された『ライオンの隠れ家』（TBS系）は自閉スペクトラム症の弟のために生きる兄が主人公で、きょうだい児の苦悩や葛藤が色濃く描かれた作品だった。『グッド・ドクター』（フジテレビ系）、『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ・フジテレビ系）、『放課後カルテ』（日本テレビ系）などの話題作、また今期放送の『19番目のカルテ』（TBS系）の中にも、きょうだい児が登場している。日本には約800万人ほどのきょうだい児が存在するとされているが、一人ひとり置かれている環境や感じ方は違うため、ドラマの題材として上がりやすいのかもしれない。

菫玲は週4で歩行リハビリに通っており、両親が仕事で行けない時は柊果が付き添っていた。つまり、柊果はきょうだい児で、かつ「ヤングケアラー」ということになる。向日葵（生田絵梨花）による心理テストでは、“自制”や“我慢”の兆候が強く出ており、ケアの限界で自分たちに助けを求めてきたと思っていた翼（福原遥）や蔵田（林遣都）。しかし、限界だったのはむしろ菫玲の方だった。

将来的に歩けるようになる可能性が残されていることから、一縷の望みをかけて菫玲にできる限りのリハビリを受けさせていた両親。菫玲はそんな両親の思いに応えようと、厳しいリハビリにも必死に耐えていた。しかし、柊果はその無理に作った笑顔から限界を感じ取っており、少しでも菫玲がリハビリを休めるように、両親から虐待を受けていると嘘をついてまで保護を求めたのだ。

きょうだい児とよくセットで語られる言葉の一つに「毒親」がある。障害のある子どもにばかりに手をかけて、そのきょうだいに目を向けない、あろうことか我慢を強いたり、ケアを肩代わりさせる親を「毒親」と認定して責める風潮もなくはない。だが、親も人間で、限界があることは理解しておくべきだろう。仕事をして家事もやりながら、週4で子どもをリハビリに通わせるのは並大抵のことではない。それでも、両親が必死に頑張ってきたのは、菫玲に対する負い目があるからだった。

菫玲が障害を抱えて生まれてきたことに責任を感じ、「満足な体に産んであげられなくてごめんね」という言葉をかけた母・桜（西原亜希）。それは、障害児を持つ親なら誰もが一度は思ったことがあるのではないだろうか。そのこと自体は責められるようなことではない。でも、それを言われた子どもの中には今の自分を否定されていると感じて傷つく子もいる。菫玲も、できるなら歩けるようになりたかった。ただ、歩けない今の自分も自分で、それを両親にも認めてもらった上で、家族全員が望む未来に向かって一緒に最善の選択を積み重ねていきたかったのだ。

その家族にはもちろん、柊果も含まれている。両親と菫玲が抱きしめ合う姿を、どこか寂しげに眺めていた柊果に「ホントにお姉ちゃんのためだけだった？」と声をかけた翼。今まで柊果は家族といても、どこか自分が蚊帳の外にいるような気持ちだったのかもしれない。柊果が菫玲の限界に気づけたのも、家族と一歩離れたところから見守っていたからとも言える。そんな柊果が勇気を振り絞って打ち明けた「お姉ちゃんばっかずるい」という本音を、両親はしっかりと受け止めた。

「ごめんね」と言いながら柊果を抱きしめる桜の姿に、「親っていうのは、子どもの成長とともになるものなの」という信子（小林きなこ）の言葉が脳裏で重なる。妊娠が判明するも、様々な親子の問題を目の当たりにしてきたがゆえに自信が持てなくなった芽衣（莉子）。きっと、最初から自信がある親なんていない。だけど、南野（柳葉敏郎）が言うように、自信がないのはむしろ正解でちゃんと向き合っている証拠だ。大事なのは、知らないうちに子どもを傷つけてしまう可能性を心に留めておくこと。その上でもし傷つけてしまったら、反省して、謝って、抱きしめて、次にどうすればいいかを一緒に考える。その繰り返しだ。それは親子に限らず、人間関係すべてにおいて言えることなのではないだろうか。強くて脆い絆を支えているのもまた、強くて脆い人間なのだ。

