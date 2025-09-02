Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç½÷À¤¬ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì»àË´ ¡È³¤³°Æ¨Ë´¡É»î¤ß¤¿¤«¡ÄÃË¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³ÎÊÝ ½÷À¤ÏÀè½µ¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê¤À¤·¤¿¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡Únews23¡Û
ÇòÃë¤Î½»Âð³¹¤Ç½÷À¤ò½±¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç³¤³°Æ¨Ë´¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´Ú¹ñÀÒ¤Î30ºÐ¤ÎÃË¤¬1ÆüÍ¼Êý¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1Æü¸á¸å1»þ35Ê¬¤´¤í¤Ç¤¹¡£
110ÈÖÄÌÊó
¡Ö½÷À¤¬ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¼ã¤¤ÃË¤¬Æ¨¤²¤¿¡×
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌîÂô¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¡ÊQ.¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡ËºÇ½é¤ÏÉô²°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¶«¤ÓÀ¼¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤é½÷À¤¬·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â»ß·ì¤·¤¿¤ê¡¢±þµÞ½èÃÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¸½¾ìÉÕ¶á¡¢µ¬À©¤¬²ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¤³¤Î·úÊª¤ÎÁ°¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Ç¼«±Ä¶È¤Î40ºÐ¤Î½÷À¡£°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Î¿Í¤â¹²¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊQ.¤½¤Î¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ë¡Ì½÷À¤Ï¡Í¤¯¤¿¤Ã¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤À¤é¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÀÄÇò¤¯¤Æ¡¢¤Ñ¤¿¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ä¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡ÖÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¸½¾ì¤Ï¡¢¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é³ØÀ¸¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î½»Âð³¹¡£
»ö·ï¸å¡¢ÃË¤Ï¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¹ñÆ»246¹æÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ç¤Ï¡Ä¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö´Õ¼±¤¬º£¡¢½ÂÃ«ÊýÌÌ¤ËÌÜ°õ¤òÃÖ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆ»246¹æ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤«¤é½ÂÃ«¤Ë¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤Çº£¡¢Â¤¢¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Â¸µ¤Ë²¿¤«°õ¤òÃÖ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®3¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ
¡Ö»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ1¿Íµ¢¤ê¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê1Æü¡Ë¤ÏÃæ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë¡Ê·Þ¤¨¤Ë¡Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×
±à»ù¤ÎÉã¿Æ
¡ÖËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¤â¶á¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç13¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿ÃË¡£¹ñºÝÀþ¤¬È¯Ãå¤¹¤ëÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð
¡ÖÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿ÃË¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÃË¤È½÷À¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè·î29Æü¡¢½÷À¤Ï·Ù»¡¤Ë¤³¤¦ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀÒ ¼«±Ä¶È¡¡½÷À¡Ê40¡Ë Àè·î29Æü
¡ÖÃËÀ¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê¤À¤·¤¿¤é¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢½÷À¤ÏÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÃË¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÃË¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
