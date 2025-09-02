８月３０日、２０２５年ＳＣＯサミットの都市視察活動で、天津港第２コンテナターミナルの「スマート・ゼロカーボン」ターミナルを見学する国内外の記者。（天津＝新華社配信）

【新華社天津9月2日】中国天津市で開かれた2025年上海協力機構（SCO）サミットの都市視察活動が8月30日に行われ、国内外の報道陣が天津港や市内のハイテク企業などを見学した。

天津港第2コンテナターミナルでは世界初の「スマート・ゼロカーボン」ターミナルを見学。同港は中国と「一帯一路」共同建設国を結ぶ六つの経済回廊の一つ「新ユーラシア・ランドブリッジ経済回廊」の重要な拠点で、世界180以上の国・地域、500を超える港と貿易往来がある。SCO関係国の貨物も増え続け、天津港は中国と関係国の対外開放の重要なハブの一つとなっている。

８月３０日、２０２５年ＳＣＯサミットの都市視察活動で、天津港第２コンテナターミナルの「スマート・ゼロカーボン」ターミナルを見学する国内外の記者。（天津＝新華社配信）

天津港第2コンテナターミナルは2021年10月の稼働開始以来、全工程で自動化・スマート化操作とゼロカーボン運営を行っている。使用するエネルギーは電力のみで、風力発電機5基と太陽光パネル1万6千平方メートルの年間発電量は約6千万キロワット時に達し、100％のグリーン電力がすべての電力需要を賄っていた。

８月３０日、中科鋭眼（天津）科技で、デジタル技術を応用した「バーチャル・クラスルーム」を紹介する趙洪宇総経理。（天津＝新華社配信）

新たな科学技術革命と産業変革が急速に進む中、デジタル経済は世界の産業発展と経済成長の重要な原動力となっている。ハイテク企業、中科鋭眼（天津）科技の見学では、趙洪宇（ちょう・こうう）総経理が、自社開発したスマートデジタル職業技能育成プラットフォームでウズベキスタンの人々のデジタルスキル向上を支援していると紹介。大規模言語モデル（LLM）の反復学習により、現在はウズベク語やカザフ語など8言語に対応し、今年後半に正式運用を始めるという。

８月３０日、２０２５年ＳＣＯサミットのメディアセンターの科学技術エリアで、あいさつするロボット。（天津＝新華社記者／楊文）

デジタルインフラの物理的接続からデータガバナンスの制度・ルールの連携に至るまで、SCO各国はデジタル経済協力の新たな発展領域を共に切り開いている。（記者/毛振華、楊文）

８月３０日、２０２５年ＳＣＯサミットのメディアセンターで、アイスクリームを作るロボット。（天津＝新華社記者／楊文）