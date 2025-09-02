みちょぱプロデュース♡新カラコンブランドGROVIがドン・キホーテ先行発売

みちょぱがプロデュースする新カラコンブランド「GROVI（グロヴィー）」が、ドン・キホーテにて先行販売開始！“最強に盛れる”をテーマに、ナチュラルから華やかまで全5色をラインアップ。Healthy・Active・Coreの3つの軸に基づき、瞳本来の魅力と“らしさ”を引き出す設計です。数量限定ノベルティや抽選でチェキプレゼントも実施され、コレクション欲も満たしてくれます♡

全5色ラインアップで私らしく盛れる

GROVIのカラーは、日常使いにもおすすめのナチュラルカラーから個性派まで全5色。

グレー×リングデザインは、グレー初心者も自然に盛れます。ヘーゼル×イエローは透明感と奥行きのある瞳に。スモーキーアッシュグレーは、くすみトーンでおしゃれな印象に仕上がります。

他にも透き通るグレー×イエローで、潤んだナチュラル瞳を手に入れられたり、オリーブカラーは上品で自然なフチ感を手に入れられます。

どの色も瞳の魅力を引き出し、あなたらしい印象を演出します。

ノベルティ＆チェキプレゼントキャンペーン

ドン・キホーテでGROVIを2箱以上購入すると、数量限定の『ミニパッケージキーチェーン』がもらえます。さらにInstagramとXでは、抽選で10名様にみちょぱサイン入りチェキをプレゼント。

Instagram参加方法は、@grovi.officialをフォローし、投稿にいいね＆コメント。X参加方法は@grovi_officialをフォローし、投稿をリポスト＆リプライ。

※ノベルティはなくなり次第終了、詳細は店舗や公式SNSでご確認ください。

GROVIで“私基準”の盛れ瞳

みちょぱがプロデュースするGROVIは、Healthy・Active・Coreの3軸に基づき、瞳本来の魅力と個性を引き出す全5色のカラコン。ドン・キホーテ限定カラーも含め、先行販売中です♡

2箱購入でノベルティ、抽選でチェキプレゼントも。日常もお出かけも、GROVIで“私基準”の盛れ瞳を手に入れてみてください♪