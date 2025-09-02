¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¤¬¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ê¤ÉÇäµÑ¼êÂ³¤´°Î»¡Ä¥³¥ó¥Ó¥Ë»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ø¡¡ºÆ½Ð»ñ¤Ç¥è¡¼¥¯HD³ô¤ÏÌó35%ÊÝÍ
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¤Ï¡¢ÁÄ¶È¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤òÇäµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¡¦¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ä¡¢¥í¥Õ¥È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ê¤É¤òÂ«¤Í¤ëÃæ´Ö»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡Ö¥è¡¼¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ÎÇäµÑ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤±¤Ç¤½¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó&¥¢¥¤¤ÏºÆ½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥è¡¼¥¯HD¤Î³ô¼°¤òÌó35¡óÊÝÍ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼êÂ³¤¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÆÊÔ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÈÀÓÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë»ö¶È¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£