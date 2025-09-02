◆第９６回都市対抗野球大会▽１回戦 大阪ガス４―１信越クラブ（１日・東京ドーム）

大阪ガス（大阪市）が信越クラブ（長野市）に４―１で勝利し、２回戦進出を決めた。信越クラブは初回に２点を先制されるも、直後の攻撃で「７番・ＤＨ」でスタメン出場の永井敦士外野手が１死二塁から左前適時打を放って１点を返した。

「来年もやろうってチーム内で話してたなか、休部になって…」。約１０か月前、永井は野球を続けられるかどうかの危機にさらされていた。１７年に二松学舎からドラフト４位で広島に入団したが、２１年に戦力外通告。２２年からはＪＰアセット証券に入社し、同社の硬式野球部でプレーを続けていた。

しかし、２４年に突然の休部発表。時期が１１月ということもあり、野球続行を希望していた永井は路頭に迷った。「行けるところがほとんどなくて。不安でした」。ツテを頼りに、母校の監督と前チームのコーチがかつて在籍していた信越クラブへの入部が決定。２５年から新天地でのプレーをスタートさせた。

「初めての東京ドーム。率直に楽しかったです」。試合には敗れたが、大舞台でのプレーを通じて野球ができることの喜びを再認識した。「１回だけの出場じゃ満足できない。２回、３回と出続けて、勝ち続けることが次の目標です」。再びつかんだ舞台で、これからもひたむきに汗を流す。（北村 優衣）