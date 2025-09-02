見上愛、クールな視線で魅了！『23区』新アンバサダーに
株式会社オンワード樫山が展開するレディースブランド『23区』は、俳優・見上愛を2025年秋から新アンバサダーに起用。このたび２日、見上が出演するWebムービー「THE STANDARD，NEW ME」を、『23区』公式ブランドサイト及び公式YouTubeで公開した。
新アンバサダーとして見上を迎え、世代、時代を超えて広く永く愛される、上質で心地よい「スタンダードを昇華する服」を提案していく『23区』の方向性を表現している。
今回、見上には「QUIET / 冬の静寂」「EASE / 抜け感」「GRACE / 知的」「LUXE / 気品」という４つのテーマに沿った10パターンのコーディネートを着こなしており、ムービーではそのうちの「QUIET / 冬の静寂」を表現した３つのスタイルで登場。冬特有の空気を感じさせるような白を基調とした空間で、クールなウォーキング、ポージングと表情を見せる。
スタイルに合わせてヘアスタイルも変化。ベーシックな心地よさがありながら、上質で洗練された雰囲気をまとわせる、2025年秋冬の『23区』の世界観をギュッと詰め込んでいる。
さらには、同日からメイキング動画とインタビュー動画も公開に。
メイキングではクールな表情での撮影の合間に笑顔がこぼれる様子など、撮影の裏側を垣間見ることができる。
一方、インタビューでは、見上に就任の感想を聞いたほか、今後演じてみたい役柄、日々のリフレッシュ法、いま自身をアップデート・克服したいこと、憧れる30代・40代の姿などについて語っているので、こちらも併せてチェックを。
新アンバサダーとして見上を迎え、世代、時代を超えて広く永く愛される、上質で心地よい「スタンダードを昇華する服」を提案していく『23区』の方向性を表現している。
スタイルに合わせてヘアスタイルも変化。ベーシックな心地よさがありながら、上質で洗練された雰囲気をまとわせる、2025年秋冬の『23区』の世界観をギュッと詰め込んでいる。
さらには、同日からメイキング動画とインタビュー動画も公開に。
メイキングではクールな表情での撮影の合間に笑顔がこぼれる様子など、撮影の裏側を垣間見ることができる。
一方、インタビューでは、見上に就任の感想を聞いたほか、今後演じてみたい役柄、日々のリフレッシュ法、いま自身をアップデート・克服したいこと、憧れる30代・40代の姿などについて語っているので、こちらも併せてチェックを。