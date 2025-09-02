¥É·³¡¢56¾¡º¸ÏÓ¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤ò¶ÛµÞ³ÍÆÀ¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¸ÅÁãÉüµ¢¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈºÆ¶¦Æ®¡ÄÊÆÊóÆ»
8·î30Æü¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ò²ò¸Û¡ÄPS¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ï½ê»ý
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ò¡¼¥Ë¡¼Åê¼ê¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¡¢1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤é¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤Ï2022Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¸ÅÁãÉüµ¢¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇºÆ¤ÓÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2015Ç¯¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÂçÃ«¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢4¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.10¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ËFA¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£µ¨¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë½êÂ°¡£26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.39¤È¶ìÀï¡£8·î26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¡¢Æ±29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï12Ç¯´Ö¤Ç229»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢56¾¡72ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.55¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë