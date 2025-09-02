30Âå´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò±©ÅÄ¤Ç¡È³ÎÊÝ¡É»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Ø¡Ä»àË´¤Î40ºÐ´Ú¹ñÀÒ½÷À¤È¸òºÝ´Ø·¸¤«¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤È½÷À¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À¤¬¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
1Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤íÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡¢¡ÖÏ©¾å¤Ë·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Î¼«±Ä¶È¤Î40ºÐ¤Î½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²½÷À¤ÎÃÎ¿Í¡§
ÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ³¬ÃÊ¤ÎÊý¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é·ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤«¤â¤¦Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê30Âå¡Ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢½÷À¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢½÷À¤Ï¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÃË¤«¤é¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£