2025年9月の星空情報：8日の「皆既月食」を見よう！

9月、ことのほか厳しかった今年の夏も過ぎ、秋の風が虫の音を運ぶ季節となりました。空を見上げると、夏の星座と秋の星座が入れ替わる様子を見ることができます。

【▲ 2025年9月中旬 21時頃の東京の星空（Credit: 国立天文台）】

西寄りの空には夏の大三角があります。「こと座」のベガ、「わし座」のアルタイル、「はくちょう座」のデネブを結んで作られる、切り分けたピザのような細長い形の三角形です（※1）。

暗く澄んだ夜空では、夏の大三角の中に天の川のきらめきも見られます。天の川に沿って空低い方へ下ると、南西の空に「いて座」が見られます。上半身が人間、下半身が馬であるケンタウルス族の賢者・ケイローンが弓を引く姿が描かれています。

その弓を引き絞る手のあたりにある2等星がヌンキです。「海の始まりの印」という意味で、この星を追うように、東の空から水にちなんだ星座が次々上ります。

まず見られるのが「やぎ座」です。3〜4等星を中心とした暗い星たちからなる逆三角形の星の並びで、上半身がヤギ、下半身が魚という奇妙な姿をしています。これは牧畜の神パーンが、川のほとりで怪物テュホーンに襲われ、川に逃げるために魚に変身しようとして半分だけ成功した姿だとギリシャ神話に語られています。

やぎ座に続いて昇るのは「みずがめ座」です。神の宴でお酌をする美少年ガニメーデスがモデルとなっています。ガニメーデスの持つ水がめからは神が飲むお酒「ネクタル」があふれ、その流れは「みなみのうお座」のフォーマルハウトに至っています。

フォーマルハウトは魚の口と言う意味で、秋の星座におけるただ一つの1等星です。

みずがめ座の東には「うお座」があります。4等星以下の暗い星々が、ひらがなの「く」の字のように並びます。2匹の魚がリボンで結ばれた星座絵が描かれていますが、これは美の女神アフロディーテとその息子エロスです。パーンと同じくテュホーンに襲われ、魚に変身して逃げている姿が星座になっています。しっぽをリボンで結びあっているのは、広い川で散り散りにならないためであるといわれています。

うお座には目立つ星がありませんが、今年はその位置に土星があり、よい目印になります。明るさは0.6等級（※2）で、落ち着いた薄黄色の光を放っています。

9月22日には土星は衝（しょう）を迎え、太陽と入れ替わるように東から上り、一晩中見られるようになります。涼風が吹く夜には、秋の星座とともに、土星の輝きを楽しんでみてはいかがでしょうか。

※1…星座や天体の見える方角や位置関係は2025年9月15日21時頃のものです。

※2…土星の等級は日本時間2025年9月15日0:00時点のもの（国立天文台暦計算室 今日のほしぞら参照）

2025年9月8日 皆既月食

2025年9月8日は、日本国内全域で皆既月食が見られます。皆既月食とは、太陽、地球、月が一直線に並び、地球の影に月が入る現象を指します。

しかし、影に入るといっても、完全に暗くなるわけではありません。波長の長い赤い光は地球の大気で散乱されずに通過し、大気によって屈折して月に届きます。そのため、月は暗赤色になります。

なお、皆既月食とは月が地球の本影にすべて入る「皆既食」が見られる月食のことですが、月の一部だけが本影に入る現象は「部分食」といいます。皆既食の前後には、この部分食も観察できます。

【▲ 月食の起こるしくみ（Credit: 国立天文台）】

日本では以下のように月食が進行します。

【▲ 皆既月食（2025年9月）（Credit: 国立天文台）】

1時27分 部分食の始まり2時30分 皆既食の始まり3時12分 食の最大3時53分 皆既食の終わり4時57分 部分食の終わり

皆既食の時間帯には、月が沈みかけているため高度が低く、地域によっては見えにくいことがあります。なるべく西の空が開けた場所で観察するのがおすすめです。

文・編集／sorae編集部

関連記事 満月新月カレンダー：9月はハーベストムーン（Harvest Moon：収穫月） 「月の裏側」はどうなっている？ 見えない理由と代表的な地形・最新探査まで参考文献・出典国立天文台-ほしぞら情報 東京の星空・カレンダー・惑星（2025年8月）国立天文台-ほしぞら情報 皆既月食（2025年9月）国立天文台 -暦計算室 今日のほしぞらAstroArts - 2025年9月22日 土星がうお座で衝