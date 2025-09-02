ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-が本日9月2日(火)にプロジェクト始動8周年を迎えた。これを記念し、Division All Starsによる楽曲「絆 +」の配信がスタートした。

本楽曲は、TVアニメ第1期『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme AnimaのEDテーマ「絆」に、オオサカ＆ナゴヤ・ディビジョンが歌唱に加わった18人バージョンとしてオフィシャルブック第2弾「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book +」の初回限定版付属CDのみに収録されていた楽曲となる。

また、今年2月21日(金)の公開からロングランを達成した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）の周年記念リバイバル上映も本日より全国66館で開始する。

本作映画はスクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意された日本“初”のインタラクティブ映画。興行収入は19億円を突破した。

リバイバル上映では新たな来場者特典の配布も発表されており、ヒプノシスマイクのキャラクターデザインを手掛ける一為（Kazui）(ヨミ：カズイ)が新たに描き下ろしたイラストが使用された、来場者特典第11弾「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [Buster Bros!!!/MAD TRIGGER CREW/Fling Posse ver.]（全3種ランダム）」は本日〜9月12日(金)まで、第12弾の「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [麻天狼/どついたれ本舗/Bad Ass Temple ver.]（全3種ランダム）」は9月13日(土)〜9月19日(金)まで配布される。

さらに、9月6日(土)よりヒプノシスマイク声優キャスト出演の＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫＞（以下、11thライブ）が開催されるが、そのステージ映像の一部をヒプムビ上映前に映画館にて中継で楽しむことができるステージ挨拶ライブビューイング中継付き上映会の実施も決定している。実施劇場に関する情報はヒプムビ公式サイトをチェックしてほしい。なお、新しい未来のTV「ABEMA」では11thライブ全6公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信、配信チケットが販売中だ。

Division All Stars「絆 +」

2025年9月2日 配信スタート

https://hpmi.lnk.to/kizunapPR 作詞：YOSHI ＆ ポチョムキン（餓鬼レンジャー）・サイプレス上野・弥之助（AFRO PARKER）・Mr.Q & 山☮マン（ラッパ我リヤ）・KOPERU・SEAMO・tofubeats

作曲：tofubeats

編曲：tofubeats・maeshima soshi

ヒプムビ 周年記念リバイバル上映

上映館情報はこちら：

https://theater.toho.co.jp/toho_theaterlist/hypnosismic-movie.html ■映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫ステージ挨拶ライブビューイング中継付き ■9月6日(土) 17:45の回（上映前）

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫Fling Posse ＆ 麻天狼 ステージ挨拶ライブビューイング中継付き 各劇場にて販売中

※販売終了となっている劇場もございます。 ■9月20日(土) 17:40の回（上映前）

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 ステージ挨拶ライブビューイング中継付き 販売開始日：9月12日(金) 24:00（9月13日(土)0:00）以降順次 各劇場にて販売開始 ■10月4日(土) 17:40の回（上映前）

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple ステージ挨拶ライブビューイング中継付き

販売開始日： 9月26日(金) 24:00（9月27日(土)0:00）以降順次 各劇場にて販売開始 ■映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」特設サイト

https://hypnosismic-movie.com/

＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫＞

2025年9月6日（土）16時00分 開場 / 17時00分 開演

2025年9月7日（日）15時00分 開場 / 16時00分 開演

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 11th LIVE ≪Final D.R.B≫Fling Posse ＆ 麻天狼」

会場：京王アリーナ TOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）

出演：白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、木島隆一、伊東健人 2025年9月20日（土）16時00分 開場 / 17時00分 開演

2025年9月21日（日）15時00分 開場 / 16時00分 開演

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 11th LIVE ≪Final D.R.B≫MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗」

会場：日本工学院アリーナ

出演：浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢 2025年10月4日（土）16時00分 開場 / 17時00分 開演

2025年10月5日（日）16時00分 開場 / 17時00分 開演

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 11th LIVE ≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple」

会場：日本工学院アリーナ

出演：木村昴、石谷春貴、天粼滉平、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治 ■チケット料金

全席指定：12,000円（税込）

※小学生以上有料、未就学児入場不可

※出演者、内容変更による払い戻しはいたしません。

※枚数制限： お一人様2枚までとさせていただきます。

※一切の転売行為/オークションへの出品を禁止いたします。転売チケットの入場は不可となります。 ■問い合わせ

HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999（平日12:00〜15:00）

WEB https://www.red-hot.ne.jp

「ABEMA PPV ONLINE LIVE」生配信開催概要

『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫Fling Posse ＆ 麻天狼』 ▼放送日時

【DAY1】2025年9月6日（土） 17時開演 （放送開始16時30分〜）

【DAY2】2025年9月7日（日） 16時開演 （放送開始15時30分〜） ▼見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年9月14日（日）23時59分まで ▼チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時〜2025年9月14日（日）21時 ▼視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/593addfa-c0ab-469e-820a-f181b99ee3cb

【DAY2】https://abema.tv/live-event/b56d1069-a98d-476c-bdbe-5a5477518869 『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗』 ▼放送日時

【DAY1】2025年9月20日（土） 17時開演 （放送開始16時30分〜）

【DAY2】2025年9月21日（日） 16時開演 （放送開始15時30分〜） ▼見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年9月28日（日）23時59分まで ▼チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時〜2025年9月28日（日）21時 ▼視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/0f8aef4c-898a-45a1-a047-6f2c399d1d70

【DAY2】https://abema.tv/live-event/1cad9a7e-40e9-4d7c-8a2d-3c80bc60e56b 『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple』

▼放送日時

【DAY1】2025年10月4日（土） 17時開演 （放送開始16時30分〜）

【DAY2】2025年10月5日（日） 17時開演 （放送開始16時30分〜） ▼見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年10月12日（日）23時59分まで ▼チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時〜2025年10月12日（日）21時 ▼視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/9ab09e8c-9e28-46c4-98e3-711971a666fa

【DAY2】https://abema.tv/live-event/fe178581-310d-4880-b9ac-d05eb9d45833 ▼視聴料金(全公演共通)

一般チケット：各5,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として500円が生じます。 マルチアングルチケット：各6,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として600円が生じます。 通しチケット（2days）：各10,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として1,000円が生じます。 マルチアングル通しチケット（2days）：各13,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として1,800円が生じます。 本公演のライブビューイングの実施はございません。

