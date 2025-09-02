TBS NEWS DIG Powered by JNN

»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÇÔ°ø¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¸á¸å¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«¤¤¤Æ¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

Êó¹ð½ñ¤Ë¤ÏÇÔ°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä²þÁ±ºö¤Î¤Û¤«¡¢ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÀ¤¤¤¬ÌÀµ­¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼­Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤Ë¤âÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÊÂà¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£