ÀÐÇË¼óÁê¡ÖÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¡Ä¡×ËÉºÒ·±Îý¼Â»Ü¡¡Ìó6500Ëü¿Í¤¬¡Ö3Ç¯°Ê¾åÌ¤¼Â»Ü¡×

ËÉºÒ¤ÎÆü¤Î9·î1Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÌó6500Ëü¿Í¤¬3Ç¯°Ê¾åËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9·î1Æü¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¡£
À¯ÉÜ¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Î»³¸©²¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤«¤é¶å½£ÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤ÆºÇÂç¿ÌÅÙ7¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÉºÒÉþ¤òÃå¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ä³ÕÎ½¤é¤¬ÅÌÊâ¤Ç¼óÁê´±Å¡¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤È¤·¤Æ¤Î¶ÛµÞºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Î²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤ËÈï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë³èÆ°¤ËÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¼óÅÔ·÷9¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ËÉºÒ·±Îý¤ò»ë»¡¡£
Ãæ³ØÀ¸¤È°ì½ï¤ËÈòÆñ½ê¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥Éºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼«¤é¿²¿´ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ¤Ë´Ø¤·¤ÆJA¶¦ºÑÏ¢¤Ï°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
ËÉºÒ·±Îý¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ìó9³ä¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢3Ç¯°Ê¾åËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï7³ä¤Û¤É¤Ë¾å¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó6500Ëü¿Í¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈËÉºÒ·±ÎýµÙÌ²¿Í¸ý¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È·±Îý¤Î³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡É¡È·±Îý¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£