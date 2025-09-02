【ホビーガチャ トヨタ ランドクルーザー GR SPORTS/300ZX】 9月中旬 発売予定 価格：1回500円

「LAND CRUISER GR SPORTS プレシャスホワイトパール」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ホビーガチャ トヨタ ランドクルーザー GR SPORTS/300ZX」を9月中旬に発売する。価格は1回500円。

本商品は、ミニカーカプセルトイ「ホビーガチャ」シリーズ「トヨタ ランドクルーザー」の第2弾。パーツや彩色にもこだわり、1/64スケールで再現されている。

第2弾となる本商品では、新規造形の「LAND CRUISER GR SPORTS プレシャスホワイトパール」と「LAND CRUISER GR SPORTS ブラック」2種、新規カラーの「LAND CRUISER 300 ZX ダークレッドマイカメタリック」と「LAND CRUISER 300 ZX グレーメタリック」2種がラインナップされた全4種類が用意されている。

ラインナップ

【LAND CRUISER GR SPORTS プレシャスホワイトパール】

車体本体は新規造形。各所のロゴの彩色も忠実に再現

【LAND CRUISER GR SPORTS ブラック】

ランドクルーザー定番カラーのブラック。ヘッドライトやGRロゴが引き立つカラーリング

【LAND CRUISER 300 ZX ダークレッドマイカメタリック】

ランドクルーザー300のZXの標準カラーの1種

【LAND CRUISER 300 ZX グレーメタリック】

ランドクルーザー300のZXの標準カラーの1種。前回第1弾の「ホビーガチャ ランドクルーザー」と並べても楽しめる

【ホビーガチャ トヨタ ランドクルーザー GR SPORTS/300ZX】

サイズ：本体 約1/64スケール（約78mm）

材質：本体 ABS/PS