【Hyper Body 宝多六花（GRID TECTOR Ver.）】 9月2日 出荷開始 価格：13,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「Hyper Body 宝多六花（GRID TECTOR Ver.）」の出荷を9月2日に開始する。価格は13,800円。

本商品は、劇場版アニメ「グリッドマン ユニバース」に登場する「宝多六花」をオリジナル衣装「GRID TECTOR ver.」でフィギュア化したもの。表情パーツは「通常顔」、「笑顔」、「照れ顔」、「叫び顔」が用意されている。また、オプションとして「グリッドマンキャリバー」、「グリッドビーム」と２つの形の「グリッドライトセイバースラッシュ」のエフェクトパーツが付属する。全高は約150mm。

【イメージ】

(C) 円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。