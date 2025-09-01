女優・星野真里（４４）が１日、ＳＮＳを更新。難病「先天性ミオパチー」と診断されている長女、ふうかさん（１０）と８月３１日放送の日本テレビ系「２４時間テレビ」に出演したことについて、つづった。

番組では、ふうかさんが親友２人と「原宿で買い物をする」などの夢を叶える様子をＶＴＲで放送。星野はふうかさんと一緒に、会場から生放送にも出演した。

星野はインスタグラムで、「２４時間テレビをご覧になった皆さまからたくさんのたくさんの温かいお言葉、本当にありがとうございました」と感謝。「子どもたちを世間の目に晒してしまっても良いのかという逡巡もありましたが、彼女たちの冒険を愛情深い眼差しでまとめていただいたＶＴＲが素晴らしすぎて、その中に収められたそれぞれの言葉が清らかすぎて、もしこれで伝わらない方がいらっしゃったらそれはもうしかたがない！！今じゃない！！ そんなふうに、逆に諦めることができました」とつづった。

そして「自分自身の心の状態で世界の見方は変わります 人の言動から受け取る感情も変わります 一度で全ての人に伝えるのは無理なこと だからこそ、これからも伝え続けます」と前を向いた。

星野は２０１１年、ＴＢＳアナウンサーの高野貴裕氏（※今年６月の選挙で当選し、現在は都議会議員）と結婚。昨年９月、長女が２歳の時に先天性ミオパチーと診断されたことを公表した。筋力低下など筋肉に先天的な異常が見られる病気で、４歳から電動車イス生活となった。