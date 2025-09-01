楽天モバイル「1万円還元」に紹介特典強化、紹介なしでもポイント増額で1000万回線達成へ
UQ mobileが一部料金を改定するなど、ついに始まった各社のスマホプラン値上げの動きに合わせてか楽天モバイルが攻勢を強めました。詳細は以下から。
◆紹介を受けるメリットが恒久的に増加
楽天モバイルのプレスリリースによると、同社は本日から終了日未定で「楽天モバイル紹介キャンペーン」の特典を強化するそうです。
これは被紹介者を対象にしたもので、従来では紹介を受けて初めて楽天モバイルに契約するユーザーを対象に6000円相当の楽天ポイントを還元していましたが、今後は10000円相当に増額するとのこと。
過去にも被紹介特典を10000ポイントに増額していたことはありますが、いずれも期間限定のキャンペーンだったため新規ユーザー獲得にさらに力を入れ始めたと言えそうです。
◆紹介者がいなくてもポイント増額へ
また、同じく本日から終了日未定で、楽天モバイル店舗での契約時に3000ポイントを還元するキャンペーンを実施するとのこと。
上記の紹介キャンペーンとの併用はできないものの、MNPユーザーへの10000ポイント還元とは併用できるため、合わせると最大13000ポイントを受け取れることになります。
単月黒字や900万回線を達成するなど、少し前までの赤字続きがウソのような順調ぶりを見せる楽天モバイル。来年には高品質な衛星通信サービス開始も予定しており、料金の値上げさえなければより多くのユーザーを引きつけることになりそうです。