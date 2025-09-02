「AW3425DW」

Amazonにて、DELLのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。期間は9月15日23時59分まで。

期間中、1800Rの曲面QD-OLEDパネルを搭載した34インチ「AW3425DW」や、360Hzの可変リフレッシュレートと0.5ms GtGの応答速度に対応した24.5インチ「AW2523HF」などがお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AW3425DW

直感的な機能と接続性を備え、シームレスな速度ときわめて滑らかな動きを実現。1800Rの曲面で視野がさらに向上し、あらゆる世界にスムーズに没入できる。

240Hzのリフレッシュ レート、0.03(GtG min)の応答時間、NVIDIA G-SYNC互換、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSyncなどのアダプティブ シンク テクノロジーにより、ゲームをスムーズにプレイできる。

AW2523HF

360Hzのリフレッシュレートと0.5msの応答速度により、高速で移動するグラフィックスを鮮明に表示して、ゲーム内の応答時間を短縮できる。

また、AMD FreeSync PremiumテクノロジーとVESA AdaptiveSync Display認定により、アクションが多い場面でも、スタッターとティアリングのないゲーミング体験と鮮明でクリアなグラフィックを実現。さらに、Fast IPSパネル、sRGB 99%の色域、HDRコンテンツ再生のサポートにより、広い視野角にわたって一貫性のある鮮やかな色が保証され、臨場感あふれる生き生きとした映像を楽しめる。