定年後、妻の買い物について回って「ずっと養ってきた俺に発泡酒？」「惣菜？手抜きか」など買い物監視するモラハラ夫に怒り心頭【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
退職した夫がスーパーの買い物についてくると、ネチネチと文句をつけられる妻。今回は、スーパーのレジでアルバイトをしていた狸谷さん(@akatsuki405)の実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』から、「おいおい」というエピソードを紹介する。
■「無駄使いするな」…監視される妻と、ネチネチ文句しか言わない夫
奥さんのそばを歩き、かごにものを入れるたびに口を出す夫。「おい、柔軟剤なんていらんぞ。定年して年金しか稼ぎがないんだ。無駄使いするな」と、文句を言い始める。監視されているようでやりづらく、奥さんの眉間にはしわが寄る。
「この話に関してはスーパー勤務時代も、現在勤務している100円ショップでも割と見かける」と、狸谷さんは憤りを隠せない。「ただついて回って、文句を言って、買いたいものは無言でお連れ様のかごに入れて、会計時は荷物も持たずにさっさと車に行ってしまう…。身内もかつてこういう感じでしたので、見かけると大変モヤモヤして、ついお連れ様へできる範囲での、手厚い接客をしてしまいます」と、当時の心境を明かす。
他人のことに口を出すわけではないが、見ている側も不快な場面だ。コメント欄には、「ただついてきて、荷物持ちすらしない人がいました」や「『で』じゃなくて『が』って言ってほしいです」という主婦の声が届いた。料理をする男性からは、「そうめんや冷やし中華は、簡単でしょ」という声も。そうめんや冷やし中華を簡単という人は、きっと料理が苦ではない人なのだろう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。