『ヒプマイ』8周年記念として「絆 +」が配信リリース開始 映画の周年記念リバイバル上映も本日スタート
音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク」が2日に始動8周年を迎えたことを記念し、Division All Starsによる「絆 +」が各種音楽配信サービスにて配信開始された。あわせて、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の周年記念リバイバル上映が本日より全国66館で開始される。
【画像】各ディビジョンらしさ全開の『ヒプムビ』リバイバル上映来場者特典
本楽曲は、テレビアニメ第1期『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme AnimaのEDテーマ「絆」に、オオサカ＆ナゴヤ・ディビジョンが歌唱に加わった18人バージョンとしてオフィシャルブック第2弾『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book +』の初回限定版付属CDのみに収録されていた楽曲。待望の配信リリースとなる。
リバイバル上映では、新たな来場者特典の配布も発表されており、ヒプノシスマイクのキャラクターデザインを手掛ける一為（Kazui）が新たに描き下ろしたイラストが使用された、来場者特典第11弾「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [Buster Bros!!!／MAD TRIGGER CREW／Fling Posse ver.]（全3種ランダム）」がきょう2日〜12日まで、第12弾の「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [麻天狼／どついたれ本舗／Bad Ass Temple ver.]（全3種ランダム）」は13日〜19日まで配布される。
【画像】各ディビジョンらしさ全開の『ヒプムビ』リバイバル上映来場者特典
本楽曲は、テレビアニメ第1期『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme AnimaのEDテーマ「絆」に、オオサカ＆ナゴヤ・ディビジョンが歌唱に加わった18人バージョンとしてオフィシャルブック第2弾『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book +』の初回限定版付属CDのみに収録されていた楽曲。待望の配信リリースとなる。