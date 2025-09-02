¡ÚÂ³Êó¡Û¡Ö¥ì¥¸¡¢¥ì¥¸¡×7·î27Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÅ¹°÷¤ò¶¼¤·¸½¶â¤ò12Ëü5500±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(37)ÂáÊá¡¡ºòÆü¡Ê1Æü¡Ë¤Îºä½Ð»Ô¤Î¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤«¡Ú¹â¾¾»Ô¡Û
º£Ç¯7·î¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü①～②¡Û7·î27Æü¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ú²èÁü③～④¡Û¤¤Î¤¦¡Ê9·î1Æü¡Ë¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë
¶¯ÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô±ßºÂÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(37)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯7·î27ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹â¾¾»Ô¹ñÊ¬»ûÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ú²èÁü①②¡Û¤Ç¡¢Å¹°÷¤ÎÃËÀ¡Ê44¡Ë¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¥ì¥¸¡¢¥ì¥¸¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¶¼¤·¡¢¥ì¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â12Ëü5,500±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤òÆÃÄê¤·ÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¶¯Åð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹áÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦(1Æü)¸áÁ°3»þ¤´¤í¤Ë¤â¡¢ºä½Ð»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ú²èÁü③④¡Û¤Ç¡¢ÃË¤¬Å¹Ä¹¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ê37¡Ë¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£