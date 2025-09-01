Åð»£¤«¡Ö¶µ°÷¥°¥ë¡¼¥×¡×4¿ÍÌÜ¡¡¿ÀÆàÀî¤ÎÎ×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤òÂáÊá¡¡½÷»ù¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¶¦Í¤·¤¿µ¿¤¤
µ¼Ô
¡Ö¶µ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Ç¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤¬·Ù»¡½ð¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¸©ÍÕ»³Ä®Î©ÍÕ»³Ãæ³Ø¹»¤ÎÎ×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡¦ÀÐÀî¾¡ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç½÷»ù¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤é10¿Í¶á¤¯¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³«Àß¼Ô¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤é¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç4¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£