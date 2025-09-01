セサミストリートマーケット新作♡カフェ気分を味わえるスイーツモチーフ登場

遊び心とポップな魅力が詰まった「セサミストリートマーケット」から、待望の新作コレクションが登場です。テーマは「CAFE SWEETS」。カフェで提供されているスイーツをモチーフに、エルモやクッキーモンスターのワッフルやカラフルなドーナツがアパレルや雑貨に大変身！デザイン性だけでなく、日常使いしやすいアイテムが揃い、持っているだけで笑顔になれるラインアップです。

カフェモチーフが可愛い雑貨

マグカップ

今回の注目は、セサミストリートの世界観を凝縮した雑貨たち。ぽってりとした形が愛らしいマグカップ（全2種／3,960円）は、カフェでも使用される人気の定番。

SWEETSショルダーバッグ

ショルダーバッグ（全2種／3,850円）はキャンバス地で丈夫なつくり。

SWEETSポーチ

ラバーマグネット

SWEETSポストカード

SWEETSステッカー

さらに、気分が上がるプリントが魅力のポーチ（全2種／2,970円）、立体感が楽しいラバーマグネット（全2種／1,210円）、ギフトにもぴったりなポストカード（全2種／242円）、ポップなステッカー（全3種／440円）など、毎日を彩る小物が揃います。

リンクコーデも叶うアパレル

WAFFLEロンT

DONUTSロンT

アパレルアイテムはシーズンレスで活躍できるラインアップ。背面にワッフルを大胆にデザインしたWAFFLEロンT（全2種／7,480円、M・L）や、ドーナツをプリントしたDONUTSロンT（全2種／7,480円、M・L）は、リンクコーデにもおすすめ。

SWEETSフーディー

さらに、アメリカンワッフルとドーナツをあしらったSWEETSフーディー（全2種／9,790円、M・L）はユニセックスで楽しめるゆったりシルエット。カラーやサイズ展開も豊富で、友人やパートナーとお揃いにするのも素敵です♪

発売日と展開店舗

新作「CAFE SWEETS」コレクションは、2025年9月4日（木）より発売開始。

セサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、そしてオフィシャルオンラインストアにて手に入ります。

カラフルでポップなデザインが魅力のアイテムは数に限りがあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

まとめ♡カフェ気分を日常に

セサミストリートマーケットの「CAFE SWEETS」コレクションは、ポップでレトロな魅力が詰まった心躍るラインアップ。

お部屋でのカフェタイムに彩りを添える雑貨や、デイリーに活躍するアパレルまで揃い、毎日をハッピーにしてくれます♡

大切な人とお揃いで使えば、もっと特別なひとときに。セサミストリートの仲間たちと一緒に、“おいしい”毎日を楽しんでみませんか。