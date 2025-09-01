Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À»É»¦¡¡Æ¨Áö¤·¤¿30Âå´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤Ø¡ÖÃÎ¿ÍÆ±»Î¡£²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡×
¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÌîÂô¤ÎÏ©¾å¤Ç£±Æü¸á¸å£±»þ£³£µÊ¬¤´¤í¡Ö½÷À¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤¬Æ¨¤²¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é·Ù»ëÄ£¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤«¤éËÌÅì¤Ë£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£¼ó¤Ë½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ó¤Ë»É¤µ¤ì¤¿½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Î»¦°Õ¤Î¹â¤µ¤È´¶¾ðÅª¤ÊË½ÎÏÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê·Ù»ëÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï½÷À¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¹õ¿§¤ÎÈ¾Âµ£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÈÄ¹¥º¥Ü¥ó»Ñ¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤Î¿ÈÊÁ¤ò¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÆ±ÆüÍ¼Êý¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£À¤ÅÄÃ«½ð¤Ï£³£°Âå¤Î´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤ò»¦¿Íºá¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï£´£°ºÐ¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë´Ø·¸¤Î»Å»ö¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤ÏÃÎ¿ÍÆ±»Î¡£½÷À¤ÏÅÔÆâ¤Î¸òÈÖ¤Ë¡Ø¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£
