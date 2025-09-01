コジマプロダクション10周年記念イベント「Beyond The Strand」開催決定

　ゲームクリエイター小島秀夫監督が代表を務める「コジマプロダクション」の10周年記念イベント「Beyond The Strand」が、2025年9月23日「TOHOシネマズ六本木ヒルズ SCREEN7」にて開催決定。9月2日よりチケット抽選申込がスタートする。

【写真】パブロ内田氏が描く『デス・ストランディング2』ビジュアル

　本イベントは、コジマプロダクションによる最新情報発表をメインにすえたスペシャルイベントだ。イベントでは最新プロジェクトの発表や、今後の展望についてのトークが行われる。出演者は小島監督のほか、ゲストにはゲーム分野のみならず、多彩な領域から豪華な顔ぶれが登場する予定だ。

　イベントは完全事前招待制に加え、一般販売枠も設けられており、一般販売分のチケットは抽選制。9月2日午前10時よりローソンチケットにて販売がスタートする。