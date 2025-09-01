8月30日放送のABEMA「給与明細」では、インバウンド向けプライベートサービスに対して、働く女性キャスト、従業員、利用する外国人客が、それぞれの想いを語った。

【映像】超人気キャストが胸元のジップを下ろす様子（実際の映像）

日本を訪れる外国人が急増する昨今、その経済効果は8兆円以上ともいわれている。そんな外国人が今殺到しているという、インバウンド向けプライベートサービス店『Gran Erotic Massage Tokyo』に、グラビアアイドルの石原由希が潜入。そこで働く女性キャスト、従業員、利用する外国人客がそれぞれの想いを語った。

女性キャストのMimiさんにとって、インバウンド向けプライベートサービスは、「自分を解放できるもの」。同じくキャストのRunaさんは、「日本のおもてなし文化、そのホスピタリティを体験してもらう機会」だと語った。店舗マネージャーは、「さりげない気配りや温もりを感じていただいて、日本独自のわびさびを感じていただく場所」。また、外国人客は、「素晴らしい格別な場所」だとコメントした。

最後に、潜入調査をした石原は、「働く側も稼げる。来てくれる方も嬉しい。ウィンウィンでとてもみんなハッピーだと思った。だから、もっと流行ればいいな」と締めくくった。