JRÅì³¤Æ»Àþ¤Ï1Æü¸á¸å10»þ16Ê¬¤´¤í¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎË­¶¶±Ø¤È³÷·´±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å11»þ15Ê¬¤´¤í¤«¤é¤ÏË­¶¶±Ø¤«¤é²¬ºê±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤¬±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Æü¸áÁ°0»þ47Ê¬¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­Àî»Ô¤Î°¦ÃÎ¸æÄÅ±Ø¤Ç¡¢¿Í¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ®¿ÍÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¡¢Â¨»à¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£