8月30日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルが、インバウンド向けのプライベートサービスで働く、超人気キャストの接客に同行した。

【映像】ソファーで外国人客と激しく抱き合う様子（実際の映像）

日本を訪れる外国人が急増する昨今、その経済効果は8兆円以上ともいわれている。そんな外国人が今殺到しているという、インバウンド向けプライベートサービス店『Gran Erotic Massage Tokyo』に、グラビアアイドルの石原由希が潜入し、そこで働く超人気キャスト・Mimiさんの接客に同行した。

Mimiさんは、現地へ向かう際、「お客様と前回何話したか、そういうことを思い出しながら過ごすことが多い」という。今回のお客は常連客の中国系アメリカ人のデイビットさんで、3カ月ぶりの指名だという。現地に到着し、インターホンを押すと、デイビットさんが笑顔で迎える。その後、ソファーに座り、翻訳アプリを使うなどして会話を楽しんだ。すると、Mimiさんが飲み物を2本用意し、「お茶と水どっちがいい？」と尋ねると、デイビットさんは「ありがとう。入る前にお茶買おうと思ってたけど忘れちゃってた」と喜んだ。

この日は70分コースだが、翌日には300分のデートコースも予約していることも明かされた。それらの支払いに加え、デイビッドさんは高額なチップを「おつりは要らないよ」と手渡した。Mimiさんは、「こんなにもらっていいの？」と驚きつつも、「ありがとう」と受け取った。

入室から10分後、ようやくシャワーへ。そして、サービス終了後、デイビットさんを尋ねると、「本当に最高の時間だったよ。日本人女性はみんな親切だから大好きさ。今日はお茶を差し入れしてくれたし、彼女はすごく丁寧でいつも優しく接してくれる。これが本当の日本のおもてなしだよ」と大絶賛した。